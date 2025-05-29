'Сепсис приведет к ампутации': Филиппу Киркорову стало хуже в больнице

Он уже три недели находится под наблюдением врачей.

Три недели назад певец-путинист Филипп Киркоров попал в больницу после того, как он оказался в эпицентре пожара из-за неправильно сработанного фейерверка во время концерта.

Ранее его представительница говорила, что у артиста ожоги, и сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Однако сейчас появилась информация о том, что путинисту стало хуже. По словам врачей, у него может начаться сепсис, который может привести к ампутации. Проблема в том, что у Киркорова диабет.

Видео дня

Кроме того, Киркорову диагностировали бурсит - воспаление суставов после ожога руки.

Также по этому поводу высказалась коллега Филиппа Бедросовича - Любовь Успенская. Она порекомендовала ему закончить певческую карьеру и высказала свои подозрения относительно того, что у него разорвался имплант.

Стоит отметить, что за последнее время Киркоров сделал множество пластических операций. Он неоднократно ложился под нож хирурга, что также могло спровоцировать ухудшение его состояния.

Напомним, ранее Киркоров облажался прямо на сцене и стал посмешищем.

Вас также могут заинтересовать новости: