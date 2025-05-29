Москва очень заинтересована в свободном судоходстве в Балтийском море, по которому экспортирует нефть.

Две страны, омываемые водами Балтийского моря и являющиеся членами НАТО - Финляндия и Эстония, могут объявить о прилегающих зонах в акватории, что приведет к перекрытию выхода из Финского залива. По словам экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, тогда РФ окажется в сложном положении.

В частности, его попросили прокомментировать заявление Минобороны Финляндии о том, что РФ обеспечивает военное сопровождение своим танкерам в Финском заливе, и активность теневого флота России в Балтийском море заметно увеличилась.

Также западные СМИ сообщили, что российский военный корабль преследовал немецкий фрегат "Бавария" - совершал опасные маневры и преследовал его до Балтийского моря, где проходили тренировки немецких кораблей.

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Как объяснил Рыженко в эфире телемарафона, Москва очень заинтересована в свободном судоходстве в Балтийском море, которым страна-агрессор экспортирует нефть из своих портов Приморск и Усть-Луга. По словам эксперта, количество российской нефти, которая проходит Балтийским морем, в четыре раза больше, чем той, что идет по Черному морю из Новороссийска. Поэтому оккупанты будут "бороться" за этот путь наполнения своего бюджета.

Как рассказал Рыженко, согласно Международному морскому праву, вне территориального моря любой страны существует свобода судоходства.

"Поэтому проводить патрулирование теоретически они могут, но, есть "но". Каждая прибрежная страна, согласно нормам Международного морского права, может объявить прилегающую морскую зону. Это еще 12 морских миль дополнительно к территориальному морю. То есть, вместе до побережья будет 24 морские мили. На выходе из Финского залива расстояние между Финляндией и Эстонией составляет 41 милю. Это означает - если эти две страны объявят прилегающую зону, то она перекроет выход из Финского залива", - сказал аналитик.

По его словам, в прилегающей зоне страны имеют право проводить инспектирование судов, которые идут по этому району, с точки зрения соблюдения норм экологии, законности перевозки грузов и тому подобное. В этом контексте указанные две балтийские страны, которые являются членами НАТО, могут применять для проверок свои силы, в том числе безопасности и обороны. Более того, имеют право пригласить к этой процедуре и другие страны.

"Поэтому Россия здесь может оказаться в затруднительном положении. Не думаю, что дойдет до открытого противостояния, хотя много таких случаев известны...", - добавил капитан 1 ранга.

Ситуация в Балтийском море

Как писал УНИАН, ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что Балтийское море фактически можно считать внутренним морем НАТО. В то же время провокаций в Балтийском море, сюрпризов от россиян можно ожидать в режиме 24/7. Но в этой акватории окно возможностей для россиян сузилось со вступлением в Североатлантический альянс новых стран, фактически Балтийское море можно "уже уверенно называть внутренним морем НАТО".

В то же время в этом регионе присутствует Балтийский флот РФ, в составе которого - корабли разного класса, в том числе - корабль 1-го ранга (флагман), носители ракет, сторожевые корабли. Выход на Балтийское море имеет Калининградская область РФ.

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