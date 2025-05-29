Самый навороченный смартфон Apple станет заметно толще предшественника.

Авторитетный инсайдер Маджин Бу продолжает делиться утечками касательно осенней линейки iPhone. На этот раз на видео засветился макет iPhone 17 Pro Max, выполненный на основе последних слухов,

Если информация подтвердится, то самый премиальный смартфон Apple заметно прибавит в толщине. По предварительным данным, толщина iPhone 17 Pro Max составит 8,725 мм против 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max.

Также в глаза бросается новое расположение элементов камеры. В частности, блок камер станет прямоугольным, но расположение объективов не изменится. А вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край. Похожий дизайн камеры, хотя и с меньшими габаритами, получит и iPhone 17 Pro.

Также в сети ходят слухи, что Apple может поменять название iPhone 17 Pro Max на 17 Ultra, что, при условии возросших габаритов, будет соответствовать Apple Watch Ultra, которые отличаются от обычных как раз размерами корпуса и батареи.

Как-то так будет выглядеть iPhone 17 Pro Max:

Презентация новинок состоится в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все телефоны предложат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп.

Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – совершенно новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.

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