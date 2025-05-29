На территории РФ даже есть представительства компании DJI, которые работают над поставками продукции, отметил украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский обвинил Китай в двойных стандартах по поставкам дронов. Украинский лидер заявил, что Пекин практически заблокировал продажу квадрокоптеров Mavic Киеву, зато поставляя их Москве.

Об этом президент Украины заявил во вторник во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По его словам, на территории России даже действуют производственные линии с китайскими представителями.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Пекин прекратил продажу дронов Киеву и другим западным странам, в то же время наращивая экспорт в Москву.

"Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, как нам оценивать эти шаги?" - сказал Зеленский.

Беспилотники, в частности Mavic, играют ключевую роль на фронте: используются как для разведки, так и для ударов. Их значение возросло на фоне дефицита артиллерийских снарядов в Украине, которую Россия до сих пор превосходит в огневой мощи.

Украина запустила собственный проект "Линия дронов", который предусматривает создание "зоны поражения" глубиной до 15 км вдоль линии фронта. Производственных мощностей для дронов хватает, однако, по словам Зеленского, не хватает финансирования.

"Мы можем изготавливать 300-500 беспилотников в сутки. Проблема - в средствах", - сказал он.

Между тем западные аналитики подтверждают: Китай ограничивает экспорт ключевых компонентов дронов в США и Европу, но увеличивает поставки в РФ. В ответ США и ЕС ввели санкции против китайских фирм, связанных с производством военных беспилотников для России.

Несмотря на официальные заверения Пекина, что он "строго контролирует товары двойного назначения" и "никогда не предоставлял летальное оружие", украинская сторона считает такие действия косвенной, но реальной помощью российской агрессии, добавил Зеленский.

Как Китай помогает России в войне против Украины

Несмотря на официальные заявления Пекина о нейтралитете и призывы к миру, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай все активнее фигурирует как опосредованный союзник Кремля. Речь идет не о прямой военной поддержке, а о системной помощи через поставки технологий, компонентов и дронов двойного назначения, которые используются на поле боя.

Кроме того, Китай поставляет оборудование на 20 военных заводов России. "Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения", - сказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Недавно китайский производитель дронов DJI презентовал свой долгожданный дрон Mavic 4 Pro. Последняя версия такого продукта имеет много обновлений и новых функций. Однако есть большое сообщество военных пользователей Mavic, которые используют такие БпЛА на войне в Украине, поэтому они ждут того, чтобы эта новинка попала и в их руки.

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