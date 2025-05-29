"Дань-М" - это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала в ударный БпЛА.

Утром 29 мая противник атаковал Украину новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook. По его словам, эти БпЛА были запущены группой из Крыма.

"Дань-М" - это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую РФ переделала в ударный БпЛА. Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА "Стриж", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию - непонятно. Разве что количество этих БпЛА у них большое", - отметил он.

"Флеш" добавил, что в оригинале мишень имеет красный цвет, но в этом случае цвет корпуса изменили.

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Также он пояснил, что время полета этого БпЛА - 25-40 минут, скорость - 400-750 км/ч, высота полета - до 9 километров.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" рассказал, что информация о том, что россияне якобы начали управлять "шахедами" с помощью Telegram-ботов, не соответствует действительности. В частности, эксперт высказался о материале The Economist, в котором говорилось о том, что российские операторы якобы управляют дронами через Telegram и посылают видео с трансляциями полетов через украинские сети мобильной связи. Он подчеркнул, что это неправда.

"Российские "шахэды" не управляются в полете через телеграм и не посылают никуда видео трансляции через украинские сети мобильной связи", - написал "Флеш".

Также Бескрестнов отметил, что "шахеды" не имеют внутри технологии искусственного интеллекта. По его словам, российские дроны по-прежнему летают на основе сигналов спутниковой навигации. Более того, средства РЭБ на них влияют.

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