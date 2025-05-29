В сети заметили, что Xiaomi второй раз за май обновила список End of Support (EоS). В него компания вносит устройства, которые больше не будут получать обновления прошивки и безопасности.
В этот раз китайский бренд отключил от обновлений еще 12 смартфонов. Среди них есть модели Xiaomi, Redmi и POCO:
- Xiaomi Civi 1S;
- Mi 11X Pro;
- Mi 11i и Mi 11 Ultra;
- Redmi 10 2022;
- Redmi K40 Pro и Pro+;
- Redmi K50 и K50 Pro;
- Redmi Note 11 Pro;
- POCO M4 Pro 5G;
- POCO F4 GT.
В ближайшее время эти модели получат финальный апдейт безопасности, а в июне 2025 года они полностью перестанут обновляться.
Вместе с тем смартфоны продолжат решать все базовые задачи, но новые функции и исправления ошибок для них больше не будут доступны. Из-за прекращения регулярного обновления безопасности они могут стать более уязвимыми к киберугрозам, поэтому IT-эксперты советуют в таких случаях перейти на свежие модели.
В середине мая Redmi Note 11T Pro+, Poco C40 и другие популярные модели также достигли конца своего жизненного цикла.
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