За бортом оказались, в том числе POCO F4 GT и Mi 11i.

В сети заметили, что Xiaomi второй раз за май обновила список End of Support (EоS). В него компания вносит устройства, которые больше не будут получать обновления прошивки и безопасности.

В этот раз китайский бренд отключил от обновлений еще 12 смартфонов. Среди них есть модели Xiaomi, Redmi и POCO:

Xiaomi Civi 1S;

Mi 11X Pro;

Mi 11i и Mi 11 Ultra;

Redmi 10 2022;

Redmi K40 Pro и Pro+;

Redmi K50 и K50 Pro;

Redmi Note 11 Pro;

POCO M4 Pro 5G;

POCO F4 GT.

В ближайшее время эти модели получат финальный апдейт безопасности, а в июне 2025 года они полностью перестанут обновляться.

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Вместе с тем смартфоны продолжат решать все базовые задачи, но новые функции и исправления ошибок для них больше не будут доступны. Из-за прекращения регулярного обновления безопасности они могут стать более уязвимыми к киберугрозам, поэтому IT-эксперты советуют в таких случаях перейти на свежие модели.

В середине мая Redmi Note 11T Pro+, Poco C40 и другие популярные модели также достигли конца своего жизненного цикла.

Если ваш смартфон остался без поддержки, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень модели компании, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

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