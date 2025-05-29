Ее успешно прооперировали.

В Канаде родилась кошка с шестью лапами. Этот уникальный случай произошел в Эдмонтоне, провинция Альберта, и привлек внимание как местных жителей, так и международных СМИ.

6 мая на Facebook-странице группы спасения кошек Furget Me Not появилось сообщение о необычной кошке Битси. Животное родилось с двумя дополнительными лапами и лишним тазом. Ветеринары предположили, что это произошло в результате поглощения близнеца в утробе:

"Битси ежедневно сталкивается с проблемами, с которыми не должна сталкиваться ни одна другая кошка: дискомфорт, хроническая боль и постоянные травмы. Сейчас она нуждается в сложной операции по удалению лишних конечностей, а также задней левой лапы, которая прикреплена задом наперед ко второму тазу и является абсолютно непригодной для использования".

Волонтеры объявили о сборе 5 тысяч долларов на операцию, диагностические исследования и послеоперационное лечение. Уже 12 мая они сообщили, что Битси перенесла операцию и имеет шанс на лучшую жизнь.

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Как пишет Daily Mail, кошку два часа оперировали ветеринары больницы в Виндермире. Офис-менеджер учреждения Маккензи Савацки рассказала, что дополнительные конечности были соединены с одной из задних лап через часть таза. Чтобы обеспечить кошке наилучшее качество жизни, их пришлось удалить хирургическим путем. После операции Савацки забрала животное к себе домой:

"До операции она не могла правильно лежать, ей приходилось раскидывать лапки в стороны, как пауку. Сейчас она чувствует себя фантастически - бегает и играет. Она так легко привыкла к тому, что у нее три лапы. Я думаю, она настолько счастлива не чувствовать боли, что это значительно облегчило ее адаптацию".

Другие истории спасения кошек

Ранее пользователей сети тронула история котенка по имени Кики. Ветеринары давали ей всего неделю жизни, но благодаря заботе нового владельца Кики полностью выздоровела и теперь живет счастливой жизнью в любящей семье.

Публикация с фотографиями до и после спасения собрала многочисленные положительные отзывы и комментарии от пользователей, которые были тронуты этой историей.

Также УНИАН сообщал о спасении котика, который оказался под завалами в результате российского ракетного удара по Киеву. Животное находилось под завалами полтора суток.

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