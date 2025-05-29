Этот город на побережье Адриатического моря почти не известен путешественникам, но в нем можно провести отличный летний отпуск.

Римини - давний любимый прибрежный курорт итальянцев, который становится более доступным для иностранных путешественников.

Как пишет издание Independent, вдоль тропы, окаймляющей Адриатическое море, можно увидеть семьи с детьми, пожилые пары, идущие рука об руку. В городе есть пешеходный "морской парк" - подходящее место для утренних прогулок, которое с приходом сумерек превращается в оживленное ночное место.

"То, что когда-то было дорогой и парковкой, теперь представляет собой 15-километровую тропу, изогнутую, как морские волны", - отметило издание.

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Около 150 пляжных клубов выстроились вдоль тропы, а также рестораны, парки, спортзалы и многое другое.

Однако, если свернуть с набережной и проехаться на велисипеде в глубь, то можно увидеть яркие причудливые здания со ставнями на окнах, которые словно вышли со сказки. Это рыбацкая деревушка Борго-Сан-Джулиано, популярное место для ресторанов со столиками с видом на реку.

Именно гостеприимство Римини заставляет отдыхающих возвращаться сюда, в отличие от более известных итальянских направлений. Дело в том, что туристы чувствуют себя здесь не гостями, а частью аутентичной жизни города.

В Nud e Crud можно попробовать пьядины - мягкие свежие лепешки с начинками на выбор: помидоры, моцарелла и базилик (9,90 евро), а десерт, например, тирамису (6 евро).

На близлежащих улицах есть несколько фресок с изображением режиссера Федерико Феллини и персонажей из его фильмов. Два музея посвящены режиссеру, родившемуся в этом городе. В одном из них можно посидеть на качелях, наблюдая за игрой образов, или отдохнуть на диване, который на самом деле является гигантской скульптурой персонажа Аниты Экберг Сильвии из "Сладкой жизни".

Еще одно яркое здание в Римини, связанное с Феллини - это Grand Hotel Rimini, построенный в 1908 году, где он останавливался знаменитый режиссер.

При отеле есть ресторан, шде подают салат из рыбы и моллюсков, морского окуня с артишоками и кальмарами, лимонно-шоколадный мусс с маракуйей (основные блюда стоят около 26 евро).

В городе находится восемь памятников ЮНЕСКО, могила итальянского поэта Данте Алигьери и Музей Байрона, новый музей, расположенный в Палаццо Гвиччоли, где лорд Байрон жил со своей возлюбленной Терезой Гамба и ее мужем графом Алессандро Гвиччоли с 1819 по 1821 год.

В нескольких минутах ходьбы от музея находится восьмиугольная базилика Сан Витале, которая датируется VI веком. Она является домом для поразительных и замечательно сохранившихся стеклянных мозаик.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее был назван очаровательный испанский городок, в котором очень рады туристам. Тамошние власти вложили значительные средства в украшение города и теперь там есть чем заняться и интересно провести летний отпуск.

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