При этом он подчеркнул, что происходящее в Европе имеет значение и для Азии, поэтому нужно обратить внимание на инвестиции Китая в военную силу.

Победа Кремля в войне против Украины будет угрозой для НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что если российский президент Владимир Путин сможет победить Украину, то это будет трагедией для украинцев и опасностью для НАТО, поскольку другие авторитарные режимы получат сигнал, что могут достичь целей военным путем.

"Это сделало бы мир более опасным и уязвимым. В интересах нашей безопасности обеспечить победу и преобладание Украины как независимого государства в Европе", - отметил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что происходящее в Европе имеет значение и для Азии, поэтому нужно обратить внимание на инвестиции Китая в военную силу.

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"Китай бросает вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - пояснил Столтенберг.

Позиция Столтенберга по войне в Украине

1 января Столтенберг заявил, что считает, что войска РФ могут начать новое наступление и поэтому нужно продолжать оказывать Украине военную поддержку.

9 января выступая на конференции по безопасности в шведском Салене, генсек открыто заявил, что для выживания Украины и для ее победы нужно оружие. "... Оружие, на самом деле - путь к миру", - заявил тогда Столтенберг.

А 25 января генсек НАТО прокомментировал опасения немецких политиков, касательно того, что поставки танков Leopard 2 Украине могут привести к ядерной эскалации с РФ. Он заявил, что "Россия уже начала эту войну" и добавил, что Путин ничего не сделает, однако его риторика с угрозами ядерным оружием опасна.

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