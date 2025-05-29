Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога об урегулировании войны. Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, передает Le Monde.
Турецкий лидер надеется, что 2 июня мирные переговоры Украины и России возобновятся в Стамбуле. Турция находится в контакте со сторонами.
"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной... Мы говорим им, что они не должны закрывать двери, пока они открыты", - заявил Эрдоган.
Также президент Турции добавил, что его страна во время каждой встречи с представителями Украины и РФ напоминает, что нельзя упускать возможность диалога.
"Тушение этого большого пожара в нашем регионе является гуманитарным долгом", - сказал президент Турции.
Мирные переговоры в Стамбуле
Как сообщал УНИАН, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что провел телефонный разговор с Умеровым и предложил дату и место будущей встречи. Речь шла о 2 июня. Украина публично не комментировала, будет ли соглашаться на эту встречу.
Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получила ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.