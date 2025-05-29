Приближение огромного облака транслировали в прямом эфире.

В швейцарской альпийской деревне Блаттен, расположенной в долине кантона Вале, произошел масштабный оползень, вызванный обвалом ледника.

Как пишет Reuters, оползень накрыл около 90% территории села толщей изо льда, камней и грязи. Грязь и грунт полностью накрыли часть населенного пункта, реку и лесистые склоны окружающей долины. Мэр Блаттена Маттиас Беллвальд обещает, что власти отстроят его:

"Мы потеряли нашу деревню. Деревня под завалами. Мы ее отстроим".

Благодаря предварительным предупреждениям, примерно 300 жителей поселка эвакуировали еще 19 мая. Однако один человек считается пропавшим без вести, его продолжают искать.

По словам экспертов, пока сложно точно определить, насколько повышение температуры вследствие изменения климата вызвало обвал, поскольку важную роль в событии также сыграл нестабильный горный склон.

Профессор экологии и климата Цюрихского университета Кристиан Хуггель отметил, что, несмотря на влияние различных факторов, местная вечная мерзлота пострадала от повышения температуры в Альпах. Он подчеркнул, что такие масштабы разрушений в Блаттене не имели аналогов в швейцарских Альпах ни в этом, ни в прошлом веке.

Другие инциденты с ледниками

Напомним, в августе прошлого года на массиве Монблан во Французских Альпах откололись глыбы ледника. В результате этого погиб один альпинист, еще четверо получили ранения.

А в Антарктиде ученые зафиксировали уникальное явление, которое они назвали "ледовым пиратством" - ситуацию, когда один ледник буквально "ворует" лед у своего соседа.

Это открытие стало результатом 17-летнего наблюдения за Восточным и Западным ледниками Колера с помощью спутниковых снимков.

В течение этого периода исследователи заметили, что Восточный ледник Колера ускорил свое движение, тогда как Западный ледник Колера замедлился. Это свидетельствует о том, что Восточный ледник начал перенаправлять поток льда от своего соседа, эффективно "поглощая" его массу.

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