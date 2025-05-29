В целом сумма выплат по программе составит более 10 млрд долларов.

Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, очередной транш в размере около полумиллиарда долларов Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в течение месяца. Таким образом, сумма выплат по программе составит более 10 млрд долларов.

"По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы", - сказал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что программа EFF помогает Украине сохранять экономическую стабильность в сложных условиях.

МВФ и Украина - последние новости

В апреле Международный валютный фонд обнародовал оценку численности населения Украины и прогноз по ее дальнейшей динамике. По оценкам МВФ, население Украины в 2025 году составляет 32,9 млн человек.

В довоенный 2021 год в Украине насчитывался 41 млн жителей. Уже в 2022 году численность населения сократилась до 34,5 млн, в 2023-м - до 34 млн, 2024-м - до 33,3 млн человек.

Представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами.

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