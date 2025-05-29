Песков: Украина не ответила на предложение РФ встретиться в Стамбуле 2 июня

Также в Кремле заявили, что Россия не будет публично обсуждать содержание документов по войне в Украине.

Россия пока не получила ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РИА Новости".

"Вы знаете, что мы предложить собраться в понедельник, 2 июня, в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько я знаю, ответ не получен", - заявил Песков.

Также он отметил, что Россия не будет публично обсуждать содержание документов по войне РФ в Украине, "переговоры должны идти в непубличном режиме".

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Песков заявил, что требования Киева о немедленной передаче российского проекта меморандума по урегулированию "неконструктивны". В то же время он назвал важным продолжение процесса прямых переговоров между РФ и Украиной.

Кроме того, он добавил, что нового разговора Путина и Трампа пока нет в планах.

Украина - Россия: как идут переговоры

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров связывался с российской стороной, чтобы получить обещанный проект "меморандума" об окончании войны, но до сих пор от россиян ничего нет.

Позже глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня заявил, что провел телефонный разговор с Умеровым и предложил дату и место будущей встречи. Речь шла о 2 июня. Украина публично не комментировала, будет ли соглашаться на эту встречу.

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