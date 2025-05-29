'Посланник' Путина: российский бомбардировщик никак не может взлететь, - экс-офицер армии США

Проект все больше напоминает мечту, отдаляющуюся с каждым годом.

Россия продолжает громко рекламировать свой будущий стратегический стелс-бомбардировщик ПАК ДА (кодовое название - "Посланник"), который обещает стать прорывом в военной авиации. Но на самом деле проект все больше напоминает мечту, отдаляющуюся с каждым годом, пишет для 19fortyfive эксперт по нацбезопасности и бывший офицер армии США Стив Балестриери.

Первый полет обещали еще в 2023-м, но теперь он вряд ли состоится в этом году, а массовое производство - не раньше 2030-х, если вообще это произойдет.

ПАК ДА должен был бы стать "российским ответом" на американские B-2 и B-21 Raider: самолет-"невидимка" шестого поколения с дозвуковой скоростью, способный нести 30 тонн ядерного или обычного оружия на расстояние до 12 тысяч километров. Его обещали оснастить искусственным интеллектом, возможностью управления беспилотниками и самой современной авионикой.

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Однако война против Украины, западные санкции, дефицит компонентов и технологическое отставание существенно затормозили проект. Самая большая проблема - нехватка высококачественных материалов и технологий, необходимых для создания настоящей "невидимости". Россия, в отличие от США, до сих пор полагается на поствизделительные покрытия, а не на глубинную интеграцию радиопоглощающих материалов в конструкцию самолета.

Даже если России удастся собрать действующий прототип, остается большой вопрос: будет ли у нее достаточно специалистов и производственных ресурсов, чтобы запустить полноценное серийное производство?

Как отмечает автор, на фоне стремительного развития B-21 в США, а также амбициозных планов Китая по собственным стелс-бомбардировщикам, ПАК ДА все больше выглядит как запоздалая попытка наверстать десятилетнее отставание.

Проект ПАК ДА - что известно

"Посланник" (ПАК ДА) - российский проект стратегического стелс-бомбардировщика нового поколения, который должен заменить Ту-95 и Ту-160. Самолет разрабатывается с 2008 года, будет иметь дозвуковую скорость, "летающее крыло", дальность более 12 000 км и возможность нести до 30 тонн ядерного или обычного вооружения.

По данным СМИ, в Казани собирают прототип футуристического бомбардировщика ПАК ДА под кодовым названием "Изделие 80". Речь идет о статическом прототипе, предназначенном для наземных испытаний малозаметной конструкции. Сейчас он находится в процессе монтажа компонентов. Сообщается, что работы могут завершить в течение нескольких лет.

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