Курс гривни к евро установлен на уровне 46,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,80 гривень за один евро, то есть гривня укрепилась на 28 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,51/41,55 грн/долл., а евро - 46,89/46,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Напомним, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 мая, снизился на 5 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня упал на 20 копеек - до 47,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 46,50 гривни за единицу иностранной валюты.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке останется в майских трендах: курс доллара будет формироваться политикой НБУ и участников рынка, а курс евро будет зависеть от международных обстоятельств.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, спрос и предложение будут находиться в равновесии, а валютные интервенции НБУ не превысят $600-800 млн в неделю.

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