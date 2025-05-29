Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Украине на 30 мая.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на пятницу, 30 мая 2025 года. Особенно днем. "Однако дожди будут носить летний кратковременный характер и будут преимущественно небольшими, а на западные области днем распространится с запада область повышенного давления, обусловливая погоду без осадков", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Также сообщается, что над Украиной все еще будет оставаться прохладнгая воздушная масса. Ожидается облачная погода с прояснениями.

В восточных и западных областях ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Днем ситуация практически не изменится, но на востоке возможны будут грозы, тогда как на западе осадки не ожидаются.

Видео дня

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на востоке страны до 26°, в западных областях 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°", - пишет Укргидрометцентр.

Другие новости о погоде в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине уже наступило "лето". Правда, только метеорологическое. Укргидрометцентр рассказал, что именно это означает и по каким показателем оно определяется.

Кроме того, синоптик дала ответ, когда в Украине наконец потеплеет. Потеплеет в Украине с начала июня, однако полного прекращения дождей не предвидится.

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