F-4 Phantom II стал одним из наиболее широко применяемых западных боевых самолетов во время Холодной войны.

Американская космическая компания Starfighters International находится в процессе приобретения истребителей F-4 Phantom II, которые хотят использовать для запусков спутников. Об этом сообщает The War Zone.

Речь идет о "дюжине" самолетов, которые ранее сняла с вооружения Южная Корея.

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Азиатская страна активно эксплуатировала версию F-4E. Самолет предназначался для выполнения широкого круга задач - воздушной обороны, сопровождения, бомбардировки наземных целей и тому подобное. Сейчас его заменили более современные истребители.

Предполагается, что с помощью самолетов Phantom компания Starfighters International сможет выводить на низкую околоземную орбиту так называемые кубсаты (малые спутники для космических исследований).

Концепция сделает запуски более гибкими, ведь теперь они не будут привязаны к стартам более крупных космических аппаратов.

Отметим, что Starfighters International является частным предприятием, основанным в 1995 году. Компания использует истребители F-104 Starfighters для испытаний и летных симуляций.

Космические запуски - последние новости

Недавно компания SpaceX столкнулась с новыми трудностями во время испытаний своей гигантской ракеты Starship. В частности ракета вышла из-под контроля.

Запуск состоялся 27 мая. Старт и разделение ступеней прошли штатно, однако запланированная посадка первой ступени Super Heavy в Мексиканский залив завершилась неудачей в результате взрыва ступени во время включения двигателей.

Также сообщалось, что на корабле Starship произошла утечка топлива, что привело к потере ориентации и отказу от повторного запуска двигателей. Трудности с ориентацией привели к неуправляемому входу Starship в атмосферу и его дальнейшему разрушению.

Отметим также, что у SpaceX появляется все больше конкурентов. Один из них - компания Rocket Lab, которая сейчас создает ракету-носитель Neutron. Поэтому УНИАН рассказал, когда полетит ракета, которая может положить конец космической "монополии" Маска.

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