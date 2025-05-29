Соляной шахте Прайд угрожают обильные наводнения.

Сильные наводнения в Румынии грозят уничтожить соляную шахту Прайд (Salina Praid) – одно из крупнейших в Европе месторождений соли, которое ежегодно привлекает полмиллиона туристов своими впечатляющими галереями, в которых размещаются парк развлечений и часовня, высеченная в соли.

Власти на данный момент закрыли шахту, так как сильнейшие наводнения за последние 30 лет в центральном румынском жудеце Харгита подняли уровень воды в близлежащем ручье, еще больше затопив часть шахты, сообщает Reuters.

По словам местных властей, наводнения грозят уничтожить средства к существованию жителей города Прайд, которые десятилетиями полагались на туризм, сосредоточенный вокруг соляной шахты.

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"Проблема с соляной шахтой может иметь катастрофические последствия для всего региона", – отметил Чонгор Жомбори, главный бухгалтер филиала Прайд контролируемой государством National Salt Company S.A., которая частично владеет шахтой.

В то время как часть шахты добывала соль с годовой производительностью около 70-100 тысяч тонн, ее огромные галереи, в которых также находится медицинский центр, принимают туристов, в том числе для лечения респираторных заболеваний.

Мэр Прайда Ласло Ньягрус в свою очередь отметил, что шахтеры вывезли свое оборудование и машины и работают над сохранением другой части шахты, которая до сих пор не была открыта для посетителей.

"Они пытаются спасти эту область, эти галереи, строя так называемые шлюзы и плотины для ее защиты, чтобы по крайней мере эта часть... не была повреждена. Нам нужно очень быстро посмотреть, что можно сделать в секторе туризма, какие возможности можно изучить или следует изучить, чтобы мы могли удержать как можно больше туристов в Прайде", – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, еще одна проблема, которая вмешивается в планы туристов в Румынии – бурые медведь, которые стали все чаще нападать на людей, в том числе со смертельным исходом.

Дело в том, что около 10 лет назад румынские власти запретили трофейную охоту на медведей, чтобы защитить их популяцию. Однако за несколько лет хищники слишком расплодились и теперь угрожают людям. В итоге, в 2023 году, впервые за много лет, в Румынии разрешили охоту на определенное количество бурых медведей.

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