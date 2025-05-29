Несмотря на прогнозируемое потепление, дожди полностью не прекратятся.

В пятницу, 30 мая, дождей в Украине станет меньше, однако кое-где все же будут грозы и даже град. А потепление следует ожидать в начале июня. Об этом в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в предпоследний день мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем, однако полоса, обозначенная на карте ниже, будет дождливой, местами с грозами или даже градом.

"Но западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажутся завтра хотя и временно, но в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся", - отметила Диденко.

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Температура воздуха в пятницу, по ее данным, будет такая: на востоке +23...+26 градусов, на западе +15...+19 градусов, на остальной территории Украины - +20...+24 градуса.

"В Киеве 30 мая временами небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов", - сообщила синоптик.

Согласно ее прогнозу, потеплеет в Украине с начала июня, однако полного прекращения дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов, на востоке и юге - до +24+29 градусов.

Погода в Украине: актуальные новости

Ранее УНИАН писал, принесет ли начало лета радикальное изменение погоды. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха прогнозировала "практически такие же температурные показатели", неустойчивую воздушную массу. По ее словам, "перерывы будут, но какого-то такого стабильного мощного антициклона с абсолютно ясным небом и высокими значениями температуры пока, в ближайшие 10 суток, мы не ожидаем", - сказала Птуха 27 июня.

Синоптик рассказала, что в июне ожидается 45-82 миллиметра осадков, а в Карпатах и на Прикарпатье - 103-152 мм, что близко к норме.

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