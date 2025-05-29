Эта война не имеет дипломатического решения, и проблема в том, что Запад этого до сих пор не осознал.

Российский диктатор Владимир Путин верит в возможность стратегической победы не только над Украиной, но и над Западом в целом. Основания для такой веры ему дают сами же европейцы и американцы. Об этом на портале 19fortyfive пишет старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Соединенных Штатов Эндрю А. Михта.

Аналитик отмечает, что Запад фундаментально ошибается относительно истинных причин российского вторжения в Украину. Ни претензии на часть украинских территорий, ни желание "защитить" русскоязычных, даже мифическая перспектива вступления Украины в НАТО никогда не было чем-то большим, чем простой риторикой для маскировки истинных намерений России.

Михта убежден, что единственное, чего хочет Путин - это восстановить Российскую Империю и полностью вытеснить США из Европы, сделав континент зоной своего влияния. В этом плане вторжение в Украину было лишь первым шагом - попыткой консолидировать в одном государстве то, что Путин считает "внутренним ядром" так называемого "русского мира".

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Как пишет Михта, в своих миротворческих усилиях Дональд Трамп и его администрация исходят из ошибочного предположения, что Путин искренне заинтересован в прекращении резни ради спасения жизней, и что урегулирование территориального вопроса и гарантии фактического нейтралитета Украины якобы удовлетворят Москву и положат конец войне. Если же взглянуть на истинные цели Путина, становится понятным, почему Москва игнорирует мирные предложения США, сосредоточенные не на том, что надо агрессору.

Аналитик считает, что Запад ошибается не только относительно стратегических намерений Путина, но и относительно его болезненных мест. Европа и США смотрят на войну, как на трагедию, которая пожирает человеческие жизни и материальные ресурсы. Но для Кремля эти потери никогда не имели никакого значения, убежден Михта. Путина не волнуют ни жизни российских солдат, ни экономические потери России.

"Эта российская война за империю не прекратится, пока Россия не потерпит решающее поражение, которое будет представлять прямую угрозу для режима Путина дома", - отмечает аналитик, объясняя, почему экономические санкции не пугают Кремль.

Более того, сосредоточенность Вашингтона на попытках достичь мира путем дипломатических переговоров, в том числе через давление на Украину, придает Путину уверенности, что время на его стороне, убежден Михта.

"Тот факт, что администрация Трампа уже вывела Россию из изоляции и предложила многочисленные уступки, одновременно оказывая давление на Украину, чтобы побудить ее к переговорам, является сигналом для Москвы о том, что ее стратегия работает, и ее конечная цель - реконфигурация европейского ландшафта безопасности - может быть достижимой. Путин, кажется, все больше уверен, что современные западные демократии не имеют жажды борьбы. Таким образом, его стратегия борьбы за восстановление имперского господства и влияния России предлагает путь к победе на его условиях", - резюмирует аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев назвал главный приоритет врага на летнюю кампанию. Оккупанты будут сунуться на Константиновку, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения на Славянск, Краматорск и Дружковку.

Также мы рассказывали о главной проблеме ВСУ на текущем этапе. Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади считает, что украинской армии сегодня более-менее хватает оружия, а вот с пехотой настоящая беда.

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