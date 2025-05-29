Россию можно остановить только силой, подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Чем позже Украина получит возможность применить дальнобойное оружие союзников против РФ, тем хуже будет ситуация на фронте. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Киев24.

По его словам, если не бить по врагу, его агрессия будет только расти.

"Россияне, когда понимают, что ничего не получают в ответ, они не пугаются, то продолжают подтягивать все, что только возможно к линии фронта и больше атаковать. И эти разрешения, которые постепенно поступают, это постепенное понимание по факту, что происходит, когда мы не можем давать ответные удары", - отметил Гетьман.

Видео дня

Он убежден, если бы это понимание пришло еще на первом году войны, и Украина тогда получила и средства противовоздушной обороны, и разрешения бить ракетами по военным объектам РФ, и самолеты современные, которые могли бы нести это оружие, то сейчас линия фронта была бы совсем другой, особенно на юге.

По словам военного, в частности мог быть сразу уничтожен Керченский мост, что значительно уменьшило бы возможности россиян обеспечивать свою южную группировку.

"Чем позже будут разрешения на использование оружия по РФ, тем больше россияне смогут продвигаться и тем хуже будет ситуация на фронте", - подчеркнул Гетьман.

Дальнобойное оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, новый канцлер Германии Фридрих Мерц вчера заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия.

Перед этим он сообщил о снятии западными партнерами ограничений для Украины на дальность применения вооружения, поставляемого Киеву. По его словам, для оружия от Германии, Великобритании, Франции и США больше нет никаких ограничений, поэтому Украина может защищать себя, атакуя военные позиции и вглубь России.

В России эти заявления вызвали истерику и об этом свидетельствуют реакции в руководстве страны и среди так называемых "рупоров" власти. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заявления немецкого канцлера о дальнобойном оружии - это "не что иное, как дальнейшее провоцирование войны". А российская пропагандистка Маргарита Симоньян утверждает, что якобы в "московских кабинетах" рассматривают возможность ударов по Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: