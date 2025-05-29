Враг будет создавать напряжение по всей линии фронта, отметил Андрей Крамаров.

С конца прошлой недели россияне завершают свои действия по стягиванию и развертыванию сил на прифронтовой территории Украины. Об этом в эфире на Radio NV заявил Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ.

"Очередное их летнее большое наступление, на которое они очень надеются, оно уже началось. Задача россиян будет очень проста - как можно больше сделать активных зон линии фронта", - сказал Крамаров.

Он пояснил, что даже на территории Донецкой области, где они имеют преимущество в численности сил и средств, оккупанты не могут эффективно реализовать свои планы. Поэтому их цель - активизировать всю линию фронта и заставить Украину как можно больше растянуть свои силы.

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"Это приграничье Сумщины, Харьковщины, не исключаю также провокаций и на приграничной территории Черниговской области. Также это активизация херсонско-запорожского направления. Таким образом, как я понимаю их идею - это использовать максимально то количество личного состава, которое у них есть. Чтобы заставить максимально растянуть усилия Сил обороны. Хотя основной целью для россиян остается полная оккупация Донецкой области", - пояснил Крамаров.

Наступление РФ на фронте: что известно

Об активизации россиян на фронте пишут и журналисты CNN. Они отмечают, что Россия активизировала дальнобойные удары, сочетая их с атаками на фронте. По мнению аналитиков, главная цель врага в этом году - захватить Покровск и Константиновку Донецкой области.

По мнению эксперта Дмитрия Жмайло, российские оккупанты во время нынешнего наступления вряд ли смогут дойти непосредственно до Сум. По его мнению, силы РФ в этом регионе закончатся быстрее, чем врагу удастся дойти до областного центра.

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