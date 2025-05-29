С начала года ДТЭК установил 67 тысяч умных счетчиков

С начала 2025 года компания ДТЭК заменила более 67 тысяч устаревших счетчиков на новые умные в домах потребителей. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С начала 2025 года операторы систем распределения ДТЭК Сети заменили более 67 тысяч устаревших счетчиков на новые умные в домах клиентов. Энергокомпании делают это без дополнительной платы, в рамках инвестиционной программы, которую утверждает государственный регулятор НКРЭКУ для каждого ОСР", - говорится в нем.

Отмечается, что благодаря умным счетчикам потребители получают корректный учет электроэнергии без ежемесячной передачи показаний, а энергетики эффективнее управляют сетями благодаря анализу полученных данных.

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В частности, умные счетчики автоматически фиксируют показания электропотребления, а также позволяют энергетикам дистанционно выявлять возможные технические сбои. Кроме того, вся информация со счетчиков анализируется, что позволяет оптимизировать работу оборудования.

"Именно поэтому переход на эти новейшие приборы учета электроэнергии является важным направлением проекта по модернизации инфраструктуры "Сети будущего". Планируется, что к 2034 году все жители столицы, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей будут иметь умный счетчик в доме", - отметили в ДТЭК.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей в 2024 г. для надежности электроснабжения.