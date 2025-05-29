Созывают новое заседание Великобритания и Германия.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-28") пройдет в штаб-квартире НАТО. Об этом сказано в анонсе на сайте Альянса.

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - сказано в сообщении.

Отдельно сказано, что в четверг, 5 июня, состоится заседание министров обороны стран-членов НАТО.

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Заседание в формате "Рамштайн"

Крайнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в апреле. 11 апреля министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что новые обязательства по оказанию военной поддержки от участников формата "Рамштайн" в целом составляют более 21 млрд евро. Только Великобритания в этом году потратит 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Гили отмечал, что этот год является критическим для Украины.

Также тогда создали "коалицию РЭБ". Лидерскую роль в ней будет играть Германия. Как пояснил министр обороны Германии Борис Писториус, речь идет о поддержке потребностей Украины в функционировании ее каналов коммуникации, в сборе разведывательной информации и подавлении вражеской связи, а также в противодействии вражеским дронам и навигации.

Писториус заявлял, что считает, что мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем, несмотря на посреднические усилия США по дипломатии.

Министр обороны Рустем Умеров стремится, чтобы заседание "Рамштайн" состоялось в Украине.

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