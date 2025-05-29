Оккупанты будут двигаться на Константиновку, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения на Славянск, Краматорск и Дружковку.

Российские захватчики во время летней наступательной кампании будут пытаться продолжать воплощать первоочередную цель войны против Украины - это полная оккупация Донетчины. Город Константиновка может стать тем направлением, где россияне будут сосредотачивать значительные усилия, заявил в эфире "Фабрики новостей" военный эксперт и полковник запаса Владислав Селезнев.

Эксперт считает, что российскому диктатору Владимиру Путину на четвертый год полномасштабной войны нечем хвастаться по реализации цели по оккупации всей Донетчины.

По его словам, на оттенке фронта в районе города Часов Яр оккупанты перебросили подразделения ФСБ, которые "обучены вести эффективные боевые действия в городской застройке".

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"Возможно, что таким образом враг будет пытаться прожать нашу оборону там", - предположил Селезнев.

Кроме того, на Лиманском направлении враг активно атакует на плацдарме в районе реки Черный жеребец и в направлении Серебрянского лесничества. "Потому что понимает, что ему крайне важно сформировать там мощный ударный плацдарм, чтобы атаковать уже в направлении Славянска", - отметил эксперт.

Также, говоря о событиях, которые сейчас разворачиваются к юго-западу от Константиновки, он считает их достаточно симптоматичными и тревожными.

"Потому что враг имеет возможность до сих пор расширять плацдарм, и, причем, я не вижу четкой определенности вражеской армии там. С одной стороны, я вижу продвижение врага восточнее Мирнограда, и такое впечатление, что они формируют тиски оперативного окружения нашей Покровско-Мирноградской городской агломерации. А с другой стороны, вижу, как враг пытается сунуться в сторону Константиновки. Это логично, потому что городская агломерация, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку остается такой лакомой целью для вражеской армии. Это вполне вероятно, что в рамках летней наступательной кампании будет враг сосредотачивать именно на ней свои усилия", - предполагает Селезнев.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские захватчики мечтают захватить города Покровск и Константиновка, а также пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. В то же время, Силам обороны Украины за последние двое суток оттолкнули врага на 4 километра возле Константиновки.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска разворачивают наступление на город Константиновка Донецкой области с трех направлений.

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