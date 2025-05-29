УНИАН делится впечатлениями о шестом полнометражном фильме из хитовой франшизы о боевых искусствах.

29 мая 2025 года в украинский прокат вышел приключенческий экшн "Каратэ Кид: Легенды" (Karate Kid: Legends), который наконец объединяет двух звезд культовой франшизы. Какой вышла новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

На фоне всплеска популярности фильмов о боевых искусствах, кинокомпания Columbia Pictures в 1984 году выпустила драматический боевик "Каратэ Кид", более известный у нас под названием "Парень-каратист". Фильм рассказывал о старшекласснике Даниэле ЛаРуссо, который переехал с матерью в Лос-Анджелес и сразу же попал в немилость к ученику местной школы каратэ "Кобра Кай" Джонни Лоуренсу. Хотя Дэниел до этого пытался учиться каратэ самостоятельно, ему никак не хватало умений дать бой воспитанникам доджо под руководством сэнсэя Джона Криза, который исповедовал безжалостный стиль и стремление победить противника любой ценой. Впрочем, помочь парню вызвался местный рабочий мистер Мияги, который также оказался мастером боевых искусств. Мужчина не только научил парня своему авторскому непобедимому стилю, но и стал для него настоящим другом.

Лента пользовалась бешеной популярностью, собрав в прокате более 130 миллионов долларов при скромном бюджете в 8 миллионов долларов, а также была довольно тепло воспринята критиками. Исполнитель роли мистера Мияги Пэт Морита и вовсе получил номинацию на "Оскар" как лучший актер второго плана, а юные звезды фильма Ральф Маччио, Уильям Забка и Элизабет Шу получили билеты в "большое кино".

Видео дня

На фоне этого успеха кинокомпания быстро выпустила еще две части – в 1986-м и 1989-м годах, в которых главные роли снова сыграли Маччио и Морита. Впрочем, если второй фильм получил средние отзывы, но был не менее успешным, чем предшественник в прокате, то третий имел еще более низкие отзывы и меньшие доходы (но все равно достаточные, чтобы окупиться).

Тем не менее, в 1994 году франшизу попытались возродить – Пэт Морита снова сыграл мистера Мияги, который, впрочем, на этот раз взял на воспитание девушку, образ которой воплотила тогда еще малоизвестная актриса Хилари Суонк (через 10 лет она получила "Оскар" за роль боксерши Мэгги Фицджеральд в спортивной драме Клинта Иствуда "Малышка на миллион долларов"). Впрочем, фильм обернулся полным провалом.

В 2010 году упрямая Columbia Pictures попыталась еще раз возродить франшизу, но теперь уже с совершенно новыми актерами и новой историей. На этот раз в центре сюжета оказался 12-летний Дре Паркер из Детройта в исполнении Джейдена Смита, который переехал в Пекин и там неожиданно нашел союзника в лице старого разнорабочего мистера Хана, а также мастера кунг-фу, который взялся обучать его секретам самозащиты. Роль последнего воплотил звезда боевиков, легендарный актер-каскадер Джеки Чан ("Час пик", "Полицейская история", "Разборки в Бронксе"). Фильм был успешным в прокате и тепло воспринят критиками, некоторые даже поставили его на один уровень с первым фильмом.

И хотя изначально студия готовила сиквел с участием Чана и Смита, через несколько лет его отменили, поскольку первому не понравился сценарий.

Впрочем, "Каратэ Кид" вскоре все же получил шанс на возрождение. Еще с середины нулевых звезды первого фильма Ральф Мачио и Уильям Забка начали напоминать о себе в контексте франшизы – в основном, пародируя своих персонажей, а в 2017 году стало известно, что они вернутся на экраны в сериале "Кобра Кай". События его происходили через 33 года после первого фильма – к этому времени ЛаРуссо стал успешным владельцем автосалона и имел счастливую семью, а Лоуренс оказался на самом дне, без работы и родных. Впрочем, судьба снова свела их вместе и пробудила старую вражду: оба решили открыть собственные конкурирующие школы боевых искусств, чтобы тренировать молодое поколение бойцов.

Сериал получил чрезвычайно высокие рейтинги и продержался целых шесть сезонов (сначала он выходил на YouTube, а затем на Netflix), с финалом весной 2025 года. По ходу сериала в сюжет периодически возвращались герои первых трех фильмов, включая Джона Криза (Мартин Коув), Терри Силвера (Томас Йен Гриффит) и Элли Миллс (Элизабет Шу). В конце сериала ЛаРуссо и Лоуренс объединили свои школы и наконец подружились.

В 2022 году стало известно, что Columbia Pictures снимет новый полнометражный фильм из серии "Каратэ Кид", анонсировав его как "возвращение оригинальной франшизы". Снимать новинку доверили Джонатану Энтвистлу, который до этого был шоураннером хитовых сериалов Netflix "Конец е***ого мира" (2017-2019) и "Мне это не нравится" (2020).

О чем фильм

События нового фильма происходят вскоре после финала сериала "Кобра Кай". Юный мастер кунг-фу Ли Фан вынужден покинуть свой дом в Пекине, где он тренировался под руководством своего дяди, уже известного зрителям мистера Хана, и переехать в Нью-Йорк вместе с матерью. Этому предшествует трагедия в их семье –старший брат Ли стал жертвой безумного соперника, которого он перед этим победил на чемпионате. Мать надеется, что переехав в новую страну, они смогут оставить прошлое позади. Она запрещает Ли заниматься кунг-фу, но пока парень пытается найти свое место среди новых одноклассников, он постоянно попадает в неприятности.

Пытаясь помочь новым друзьям, Ли соглашается принять участие в соревнованиях по каратэ, но одного мастерства недостаточно для победы – его потенциальный соперник Коннор Дэй, безжалостный пятикратный чемпион турнира, очень силен и не планирует проигрывать. Более того, между парнями возникает личная неприязнь.

Тогда к нему из Пекина приезжает мистер Хан, и понимая, что его знаний мало, он обращается за помощью к Даниэлю ЛаРуссо. Под их руководством Ли открывает для себя новый подход к бою, сочетая два стиля в один.

Актеры и персонажи

Новый фильм впервые объединил на экранах персонажей Ральфа Маччио и Джеки Чана, а также объяснил связь между ними. Оба даже продемонстрировали на экране по несколько боевых приемов, хотя накануне премьеры 71-летний Чан таки признался, что ему все это уже дается с трудом из-за возраста и многочисленных травм во время съемок за долгую карьеру, поэтому он вынужден звать на помощь дублеров.

А вот образ нового "Каратэ Кида" воплотил рожденный в Китае американский актер Бен Ван, который стал известен благодаря главной роли в фэнтези-сериале "Американец китайского происхождения" (2023). В целом со своей ролью он справился уверенно, став первым азиатом в этой ипостаси.

Кроме того, в фильме сыграли Джошуа Джексон (сериалы "Бухта Доусона", "Грань"), Сэди Стэнли (сериалы "Жестокое лето", "Мертвый для меня"), Минг-На Вен (озвучивала главную героиню в мультфильмах "Мулан"), Арамис Найт (сериал "Мисс Марвел") и Уайат Олефф (франшизы "Оно", "Стражи Галактики", сериал "Мне это не нравится").

Также в самом конце фильма в небольшом камео появился Уильям Забка – исполнитель роли Джонни Лоуренса в первом фильме и сериале "Кобра Кай".

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в начале мая 2025 года в ряде стран Южной Америки, и он получил смешанные отзывы критиков. В более широкий прокат фильм выходит с 30 мая.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 59% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Несмотря на средние оценки от критиков, новый "Каратэ Кид" является отличным развлекательным фильмом для любой аудитории. Его вполне можно смотреть тем, кто не смотрел ничего из предыдущих проектов франшизы, и одновременно он приносит несколько приятных флешбеков преданным поклонникам.

Да, лента по большей части использует шаблон предыдущих фильмов – есть юный боец, недовольный переездом в новое место, который конфликтует с местными задирами. Впоследствии он подписывается на участие в турнире по боевым искусствам и строит отношения в формате "друг-наставник". Впрочем, есть здесь и несколько отходов от классической схемы.

Фильм довольно легкий и динамичный (особенно если сравнивать с первым "Каратэ Кидом"), приправленный адекватным юмором и исповедующий ценности дружбы, семьи и здорового соперничества. В общем, почти два часа экранного времени пролетают быстро и оставляют после себя довольно теплые впечатления.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

***

О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов мая 2025 года.

Марина Григоренко