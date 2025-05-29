Об этой ситуации также сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киеве в результате обвала старого балкона пострадал американский оператор и журналист Крис Уолтерс (Chris Walters), который приехал документировать события продолжающейся войны России против Украины. Об этом опасном инциденте сообщил сам Уолтерс сегодня в Instagram.

Он записал видео на фоне разрушенного балкона на втором этаже жилого дома. В комментарии к обнародованному видео американский гражданин написал: "В центре столицы (Украины) вот так падают балконы... Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!".

В своем видео Уолтерс сообщил, что инцидент произошел в субботу.

Видео дня

"В субботу мой балкон обвалился и я упал вместе с бетоном. Особенно в это военное время все жители столицы должны быть убеждены, что здание в котором проживают, является безопасным сооружением. Обеспечение этого является основополагающим для ответственного безопасного европейского общества", - подчеркнул американский документалист.

Он отметил, что управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева отвечает за содержание именно этого здания, в котором он проживает в столице. Волтерс добавил:

"Я хочу провести расследование, чтобы определить что стало причиной такой неудовлетворительной работы (управляющей компании - УНИАН), чтобы больше подобные аварии никогда не повторились в Киеве", -

Об этой ситуации также сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он подтвердил, что обвал балкона произошел в Подольском районе, в результате чего гражданин США, который приехал в Украину документировать войну, получил травмы.

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности", - отметил он.

Ткаченко написал, что поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию остальных фасадов домов в районе на предмет аварийности.

Ткаченко говорит, что дальше "будет серьезный разговор с районными управляющим компаниями".

Инциденты со зданиями в Киеве

Как сообщал УНИАН, последние годы в Киеве случались также инциденты с "уставшими" мостами. А в сентябре 2023 года на улице Александр Довженко прямо во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода обвалилась часть конструкций.

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