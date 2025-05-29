Уже около половины "ограниченно пригодных" прошли повторную ВВК.

По состоянию на сегодня повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) прошло более половины "ограниченно годных" граждан, 99% из них были признаны годными к военной службе. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно годный" в военное время и ввели "годный" или "непригодный", прошли повторное ВВК, чтобы быть признанными "годным" или "непригодным" - более половины тех, кто в свое время был признан "ограниченно годным", - сказал он.

Вениславский отметил, что в результате повторного прохождения ВВК практически 99% признаются годными к военной службе, из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина - годными с определенными оговорками.

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"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой для злоупотреблений", - отметил парламентарий.

Повторный медосмотр для ограниченно годных

Как сообщал УНИАН, до 5 июня этого года всем ограниченно годным к военной службе нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

В Минобороны подчеркнули, что это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе. Получить направление на ВВК можно двумя способами: онлайн через приложение Резерв+ или придя лично в ТЦК и СП. По результатам прохождения комиссии в медучреждении будет вынесено новое решение: годен человек или непригоден к службе.

"Крайний срок - 5 июня 2025 года включительно. Не медлите - процедура обязательна по закону", - подчеркнули в Минобороны.

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