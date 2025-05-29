Весь топ-10 самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2025 года оккупировали модели Apple и Samsung, если не считать одного Xiaomi.

Специалисты аналитической фирмы Counterpoint Research провели анализ рынка и выяснили, какие смартфоны пользователи приобретали чаще всего в первом квартале 2025 года. Ожидаемо, топ в основном занят моделями от Apple.

По подсчетам специалистов, iPhone 16 – самый покупаемый смартфон в мире. Это первый случай за два года, когда лидером продаж стала именно стандартная модель iPhone, а не Pro, которые немного ему уступили. Еще одна модель компании находится на четвертом месте – это iPhone 15.

Пятое место в глобальном рейтинге и первое место среди Android-устройств занял Samsung Galaxy A16 5G. Это один из самых продвинутых бюджетников на рынке, который, помимо всего прочего, предлагает 6 лет поддержки обновлениями. В Украине он продается за ~6500 грн.

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Также в рейтинг попал Galaxy S25 Ultra, ставший единственным премиальным смартфоном на базе Android. При этом его результат хуже, чем у Galaxy S24 Ultra годом ранее – 7 место против 5-го.

Из "китайцев" в десятку попал лишь бюджетник Xiaomi Redmi 14C 4G. Таким образом, все места в мировом рейтинге продаж смартфонов распределены между тремя брендами.

Если вы в поисках мощной начинки, которая не устареет и через 5 лет, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. Примечательно, что устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

В то же время в 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 7500 мАч и даже 8000 мАч. Что интересно, большинство из них выступают в среднем ценовом сегменте.

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