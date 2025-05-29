Ухудшение погоды ожидается до конца суток.

Синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. По информации Укргидрометцентра, сейчас в регионе І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в сообщении.

Как сообщает УНИАН, в столице идет значительный дождь, а также слышен гром.

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Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, где 29 мая в Украине будет холоднее всего. Она отметила, что в этот день в Украине будут идти дожди и даже ливни. Осадки ожидаются на западе, севере и в большинстве центральных областей, а на юге и востоке будет дождливо местами.

Диденко добавила, что на западе будет холоднее всего, температура воздуха в течение дня будет достигать +15...+19 градусов. Теплее всего будет в восточных областях, а именно +23...+26 градусов.

"На остальной территории Украины ожидается температура воздуха, которую мы будем с восхищением и благодарностью вспоминать в июле - +19...+24 градуса", - подчеркнула синоптик.

Также синоптики показали погодную карту на 29 мая. По информации Укргидрометцентра, в этот день над Украиной будет находиться влажная воздушная масса, а днем не будет хватать тепла на большей части территории.

В то же время на сегодня синоптики не передавали сильного ветра, только умеренные 5-10 м/с юго-восточного направления, а в западных регионах - северо-западного.

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