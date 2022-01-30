Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность" и отметил, что страны должны "продолжить работать над политическим решением".

НАТО не планирует направлять военных в Украину в случае российского вторжения.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

Он призвал к "сбалансированному подходу" в отношении роста напряженности вокруг Украины, отметив, что Альянс не планирует разворачивать войска в стране.

По словам Столтенберга, Альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны-члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение, например, как передача Британией новейших противотанковых ракетных комплексов.

"Мы делаем много вещей, чтобы помочь Украине, чтобы усилить ее возможности для защиты. Только Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена Альянса распространяется только на государства, входящие в НАТО, но не те, которые являются близкими партнерами блока", - отметил Столтенберг.

Он в очередной раз подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также Альянс направляет сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины в отношении Москвы будут применены санкции.

Генсек НАТО подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность" и отметил, что страны должны "продолжить работать над политическим решением".

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Как сообщал УНИАН, ранее чиновники в НАТО отметили, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого нужно стянуть гораздо больше войск. Они считают, что для вторжения в такую большую страну с такими вооруженными силами, как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в это время".

Йенс Столтенберг также заявил, что в Альянсе нет уверенности относительно планов России. "Возможно, они не приняли ни одного окончательного решения. Со стороны НАТО, мы готовы участвовать в политическом диалоге, но также мы готовы отреагировать, если Россия выберет вариант вооруженного конфликта и конфронтации. Мы готовы к двум вариантам. Мы работаем упорно ради лучшего - мирного политического урегулирования, но также мы готовы к худшему, если Россия снова будет применять силу против соседней Украины", - сказал он.

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