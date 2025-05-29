В исследовании приняли участие 30 котов.

Коты могут отличить своих владельцев от незнакомцев по запаху. Об этом свидетельствует новое исследование, которое провели ученые из Токийского сельскохозяйственного университета, передает The Independent.

По словам исследователей, кошки обычно дольше нюхают запах незнакомца, чем запах своего владельца, что говорит о том, что они могут быстро распознавать знакомых людей.

Согласно предыдущим исследованиям, коты используют свое обоняние для того, чтобы идентифицировать других котов и общаться между собой.

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"Однако до сих пор было непонятно, могут ли они также использовать запах для различения людей. Последнее исследование, опубликованное в среду в журнале PLoS, имело целью выяснить, могут ли кошки различать знакомых и незнакомых людей только по запаху", - добавили в издании.

В ходе исследования ученые протестировали 30 домашних котов, дав им пластиковые трубочки с тампонами, которые были насыщены запахом их хозяев или человека, с которым они никогда не виделись.

Ученые заметили, что коты значительно дольше нюхали неизвестный запах, чем аромат своего хозяина.

"Коты сначала нюхали неизвестные запахи правой ноздрей, а затем, когда запах становился им более знакомым, переходили к нюханию левой ноздрей. Исследователи обнаружили, что коты-самцы с, казалось бы, невротической личностью склонны нюхать каждую трубку много раз. Напротив, самцы с более приятной личностью нюхали трубки более спокойно", - отметили в The Independent.

По словам исследователей, особенность такого способа обоняния ранее наблюдался и у других животных, таких как собаки, рыбы и птицы.

"Мы предполагаем, что коты используют обоняние для распознавания людей. Кроме того, мы зафиксировали характерное поведение растирания, которое возникает после обнюхивания, что указывает на то, что обнюхивание может быть исследовательским поведением, которое предшествует растиранию запаха у кошек. Эта взаимосвязь требует дальнейшего исследования вместе с теорией о том, способны ли кошки распознавать конкретного человека по обонятельным сигналам", - добавили в исследовании.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперт объяснила, как понять, что кот вас любит. По ее словам, есть пять главных способов, которыми коты проявляют свою любовь, однако часто их не замечают хозяева, поэтому создается впечатление, что кот игнорирует их лицо.

Также ветеринар рассказала, почему ваш кот хочет есть рядом с вами. Она отметила, что обычно такая привычка наблюдается у котов, которые испытывают тревогу и "любят, чтобы их хозяева всегда были рядом с ними".

"Еда с любовью может быть проблемой, если ваш кот не ест, когда вас нет рядом, а также если он внезапно меняет свое поведение и становится неожиданно цепким. Очень важно обратиться к ветеринару, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной этого", - предупредила специалист.

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