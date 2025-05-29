Нынешние показатели мобилизованных позволяют обеспечивать пополнение потерь в Силах обороны, говорит Вениславский.

После вступления в силу обновленного закона о мобилизации в прошлом году наблюдался всплеск количества мобилизованных граждан, но сейчас темпы мобилизации снизились. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

По его словам, цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому он не может назвать конкретные данные.

"Я вам скажу ориентиры, что после принятия закона, которым мы усовершенствовали вопрос мобилизации (закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан Украины, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне", - отметил парламентарий.

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Вениславский подчеркнул, что нынешние показатели мобилизованных позволяют обеспечивать пополнение потерь в Силах обороны.

"Бесспорно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", - подчеркнул депутат.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) прошло более половины "ограниченно годных" граждан.

По словам нардепа Федора Вениславского, в результате повторного прохождения ВВК практически 99% бывших "ограниченно годных" признаются годными к военной службе, из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина - годными с определенными оговорками.

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