Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира до 8 июня

Доллар на наличном рынке будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн/долл.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке останется в майских трендах: курс доллара будет формироваться политикой НБУ и участников рынка, а курс евро будет зависеть от международных обстоятельств.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, с одной стороны, спрос и предложение будут находиться в равновесии, а валютные интервенции НБУ не превысят $600-800 млн в неделю.

"С другой - ни уровень потребительских цен, ни завершение экономического безвиза с ЕС не повредят валютному рынку. Ожидается, что потребительские цены в июне почти не изменятся, а переход на другую систему торговли с ЕС - всеобъемлющего соглашения о зоне свободной торговли - будет более-менее мягким и не критичным для получаемой экспортной выручки", - сказал эксперт.

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Он напомнил, что сейчас международные валютные резервы Украины превышают $45 млрд - этих средств достаточно, чтобы при необходимости длительное время поддерживать экономику в случае экономических форс-мажоров.

Курс евро, по словам Лесового, по-прежнему будут определять мировые тренды - он будет зависеть от торгов в паре с долларом.

"Хотя пока неизвестно, как отреагируют рынки на перенесенный на 9 июля старт новых американских пошлин в 50% на товары из ЕС и на ожидаемые мгновенные ответные шаги ЕС по отношению к товарам из США. Однако, пока можем предположить, что стоимость 1 евро останется на уровне 1,1-1,15 долл. (именно благодаря оперативной реакции ЕС)", - считает банкир.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений со 2 по 8 июня будут в пределах 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на межбанке и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро на наличном рынке. Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 мая, снизился на 5 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня упал на 20 копеек - до 47,50 гривны за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,23 грн/евро, а курс продажи - 46,97 грн/евро.

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