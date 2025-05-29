Прогноз погоды на 30 мая в Киеве и Киевской области.

Погода в Киеве на пятницу, 30 мая, практически не будет отличаться от той, которую мы наблюдали в течение предыдущих дней. Синоптики Укргидрометцентра заявляют, что в столице и области ожидается облачная погода с прояснениями.

"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°. В Киеве ночью 12-14°, днем около 20°", - говорится в публикации в Facebook.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Украине уже наступило "лето". "Среднесуточная температура воздуха во многих регионах уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15 °C", - говорится в публикации Укргидрометцентра.

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Кроме того, синоптики рассказали о том, какую погоду ожидать в течение 30 мая. В восточных и западных областях ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Днем ситуация практически не изменится, но на востоке возможны будут грозы, тогда как на западе осадки не ожидаются.

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