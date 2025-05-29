Многие из этих мест ошибочно воспринимаются путешественниками-новичками как бюджетные направления.

Немецкий инфлюенсер Лука Пфердменгес, к своим 23 годам официально объехавший все страны мира, рассказал, что во многих странах, которые принято считать бюджетными, на самом деле легко потерять счет деньгам.

"К концу 2020 года я уже посетил 76 стран, когда решил посетить все страны мира. Я достиг этой цели в начале этого года, завершив поездку на прекрасном тихоокеанском острове Палау. Когда я поставил себе эту цель, надеясь увеличить количество подписчиков в социальных сетях, я был всего лишь 19-летним артистом цирка. Из-за пандемии COVID-19 живые выступления прекратились, поэтому мне пришлось максимально использовать имеющиеся у меня деньги", – рассказал путешественник в своем блоге на Business Insider.

По его словам, сначала он сосредоточился на путешествиях в те места, где он сможет максимально эффективно использовать свои деньги. Однако в процессе его ждало несколько неприятных сюрпризов.

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"Я начал с того, что провел несколько недель в Пакистане. Но хотя уличная еда была невероятно дешевой, найти приличное жилье было совсем другой историей. В Пакистане, если вы хотите комфорта, вам нужно заплатить за приличный отель", – констатировал Лука.

Аналогичная история случилась с ним и в некоторых странах Африки, где он рассчитывал на более экономный отдых.

"Некоторые африканские страны, не являющиеся популярными туристическими направлениями, меня удивили. В Южном Судане еда очень доступная, но отель в Джубе, скорее всего, обойдется вам более чем в 100 долларов. В Либерии главный международный аэропорт находится далеко от столицы Монровии, а общественный транспорт не является вариантом, поэтому в итоге вам придется заплатить за долгую и дорогую поездку на такси", – поделился опытом путешественником.

Кроме того, по словам Луки, довольно дорогим был отдых на Карибских островах, где ему было очень сложно найти достойное соотношение цены и качества.

"Такие места, как Сент-Люсия, Барбадос, Гренада и Сент-Винсент и Гренадины, могут быть дорогими для посещения, особенно из Европы, и очень дорогими после прибытия. Пляжи и вечеринки хороши, но чем эксклюзивнее место, тем оно дороже. Пляжи и сноркелинг на Багамах невероятны. Однако еда меня не впечатлила, особенно если вы не едите рыбу. Продукты также были чрезвычайно дорогими. В итоге я жил на бубликах и арахисовом масле", – пожаловался парень.

Еще одно дорогое туристическое место – Австралия: в Брисбене Лука заплатил более 50 долларов за двухъярусную кровать в хостеле без кухни, при этом ему приходилось питаться вне дома по завышенным ценам.

"Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, я бы посоветовал вам пропустить Австралию и отправиться на Шри-Ланку. Вы получите гораздо больше за свои деньги. В обеих странах есть серфинг, сноркелинг и другие пляжные развлечения", – добавил он.

Среди других стран с наилучшим сочетанием цены и качества Лука выделил Мексику, Коста-Рику, Гватемалу, Сальвадор, Никарагуа, Непал, Северную Македонию, Черногорию, Узбекистан и Казахстан.

"Один из самых важных уроков, который я усвоил: всегда проверяйте цены на проживание перед поездкой. Это звучит очевидно, но это может иметь огромное значение. Если вы отправляетесь в страну в пиковые месяцы, цены могут легко вырасти вдвое или втрое, и место, которое выглядит бюджетным, может оказаться очень дорогим местом для остановки", – подытожил Лука.

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая туристка Лидия Суинскоу рассказала, как ей удалось путешествовать целый год, тратя по 25 долларов в день – за это время она объехала 15 стран мира на трех континентах.

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