Премьера сериала "Бункер миллиардеров" запланирована на 19 сентября 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового криминального сериала "Бункер миллиардеров" (Billionaires' Bunker / El refugio atómico).

По сюжету сериала, на пороге Третьей мировой войны, когда привычный мир стремительно рушится, кучка миллиардеров укрываются от катастрофы в роскошном бункере, где невозможно скрыть старую вражду и новые манипуляции.

Главные роли в шоу сыграли Мирен Ибаргурен, Хоакин Фурриэль, Наталья Вербеке, Карлос Сантос, Монтсе Гуайяр, Пау Симон, Алисия Фалько, Августина Визио, Алекс Вильясан и другие.

Видео дня

Одним из создателей сериала выступил испанский писатель и режиссер Алекс Пина, наиболее известный как автор хитового испанского сериала "Бумажный дом" – одного из главных хитов Netflix.

Вторым создателем нового шоу выступила Эстер Мартинес Лобату, которая ранее работала с Пиной над спиноффом "Бумажного дома" – сериалом "Берлин" от Netflix.

Премьера сериала "Бункер миллиардеров" запланирована на 19 сентября 2025 года – все восемь эпизодов выйдут одновременно.

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