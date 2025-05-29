Эти машины получают больше всего жалоб от автовладельцев.

Выбирая автомобиль для приобретения, приходится учитывать кучу факторов, начиная с собственных предпочтений и заканчивая техническими характеристиками. Один из важных параметров, который не стоит игнорировать - это общая надежность машины. Автомобильный портал Jalopnik, ориентируясь на отчеты потребителей, назвал автомобильные бренды, которые выпускают наиболее проблемные машины.

Итак, вот наименее надежные марки автомобилей, продающихся сегодня:

Volkswagen . Когда-то словосочетание "сделано в Германии" было неофициальной гарантией качества. Это касалось не только премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz и Porsche, но и бюджетного Volkswagen. К сожалению, сегодня это уже совсем не так. "Народный автомобиль" Германии занимает последние места в рейтингах надежности, и некогда безупречные модели Golf или Jetta уже не вызывают того доверия.

. Когда-то словосочетание "сделано в Германии" было неофициальной гарантией качества. Это касалось не только премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz и Porsche, но и бюджетного Volkswagen. К сожалению, сегодня это уже совсем не так. "Народный автомобиль" Германии занимает последние места в рейтингах надежности, и некогда безупречные модели Golf или Jetta уже не вызывают того доверия. Jeep . Эта марка выросла из производителя военных внедорожников времен Второй Мировой войны. В свое время бренду удалось получить определенный культ среди потребителей, но машины этого производителя так и не стали по-настоящему надежными и не соответствуют современным критериям качества.

. Эта марка выросла из производителя военных внедорожников времен Второй Мировой войны. В свое время бренду удалось получить определенный культ среди потребителей, но машины этого производителя так и не стали по-настоящему надежными и не соответствуют современным критериям качества. GMC . В Америке эти машины имеют репутацию мощных рабочих лошадок. Однако мощность не означает надежность. Потребители жалуются на свои машины, называя их "бумажным тигром". Несмотря на грозный вид, эксперты не советуют выбирать эти автомобили, когда вам надо отъехать слишком далеко от автомастерской.

. В Америке эти машины имеют репутацию мощных рабочих лошадок. Однако мощность не означает надежность. Потребители жалуются на свои машины, называя их "бумажным тигром". Несмотря на грозный вид, эксперты не советуют выбирать эти автомобили, когда вам надо отъехать слишком далеко от автомастерской. Cadillac . Когда-то этот бренд символизировал американскую автомобильную роскошь. Это в первую очередь их называли "сухопутными яхтами". Сегодня под этим брендом продолжают выпускать роскошные автомобили, но если бы кто-то выпускал настоящие яхты с таким же уровнем надежности, как у Cadillac, они бы тонули прямо в порту. Особенно это касается попыток компании выйти на рынок электрокаров с новой моделью.

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