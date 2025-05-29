Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному проекту для детского футбольного поля

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный аукцион под названием "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле". Целью мероприятия было собрать средства на строительство современного спортивного площадки для воспитанников Житомирского дома ребенка.

Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному проекту для детского футбольного поля

Мероприятие было организовано при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Лоты включали уникальные спортивные вещи с автографами украинских звезд: футболки с подписями Александра Зинченко и Ильи Заборного, мячи с автографами Андрея Шевченко и игроков национальной сборной, боксерские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовок от Сергея Стаховского, а также коллекционную монету чемпиона мира по боксу.

Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному проекту для детского футбольного поля

Андрей Матюха: поддержка благотворительных спортивных инициатив

Организаторами мероприятия выступили ФК "Динамо", Фонд Андрея Матюхи, Сборная журналистов Украины и Информационное агентство "Центр новостей". Основной целью проекта является создание футбольного поля и инклюзивной спортивной площадки на территории Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Новый спортивный объект позволит не только воспитанникам дома ребенка, но и примерно 6 тысячам детей области активно заниматься спортом.

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Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному проекту для детского футбольного поля

Фонд Андрея Матюхи системно поддерживает социальные инициативы, охватывающие различные направления. В частности:

развитие спортивной инфраструктуры для детей;

содействие образовательным и медицинским проектам;

поддержка ветеранских сообществ;

усиление обороноспособности страны.

Такие мероприятия стали частью долгосрочной стратегии фонда, направленной на создание условий для развития украинских общин.