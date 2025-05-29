Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному проекту для детского футбольного поля

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный аукцион под названием "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле". Целью мероприятия было собрать средства на строительство современного спортивного площадки для воспитанников Житомирского дома ребенка.

Мероприятие было организовано при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Лоты включали уникальные спортивные вещи с автографами украинских звезд: футболки с подписями Александра Зинченко и Ильи Заборного, мячи с автографами Андрея Шевченко и игроков национальной сборной, боксерские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовок от Сергея Стаховского, а также коллекционную монету чемпиона мира по боксу.

Андрей Матюха: поддержка благотворительных спортивных инициатив

Организаторами мероприятия выступили ФК "Динамо", Фонд Андрея Матюхи, Сборная журналистов Украины и Информационное агентство "Центр новостей". Основной целью проекта является создание футбольного поля и инклюзивной спортивной площадки на территории Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Новый спортивный объект позволит не только воспитанникам дома ребенка, но и примерно 6 тысячам детей области активно заниматься спортом.

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Фонд Андрея Матюхи системно поддерживает социальные инициативы, охватывающие различные направления. В частности:

• развитие спортивной инфраструктуры для детей;

• содействие образовательным и медицинским проектам;

• поддержка ветеранских сообществ;

• усиление обороноспособности страны.

Такие мероприятия стали частью долгосрочной стратегии фонда, направленной на создание условий для развития украинских общин.