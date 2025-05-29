Кроме НАК "Нафтогаз Украины", "голубое топливо" предлагают еще восемь поставщиков.

Поставщики газа в Украине обнародовали цены на газ на первый месяц лета. Годовые базовые предложения и стоимость "голубого топлива" для населения не изменились, поскольку действует мораторий на повышение тарифов

Как сообщает "Газправда", в июне на украинском рынке и в дальнейшем будут представлены девять поставщиков, пять из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы. Годовые цены поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. В то же время, месячные тарифы зависят от рыночных тенденций, и в июне они будут колебаться от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Следует заметить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обслуживает более 98% бытовых потребителей, для которых действует годовая цена 7,96 грн за кубометр. "Голубое топливо" по такой цене украинцы будут получать до 30 апреля 2026 года, если не будет принято решение о продлении действия моратория. По данным "Нафтогаза", компания обслуживает 12,5 миллионов домохозяйств.

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Цены на газ для населения

Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля НАК "Нафтогаз Украины" продлил действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для населения еще на один год.

Нынешняя стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей, как выяснила парламентская временная следственная комиссия, позволяет НАК "Нафтогаз", быть прибыльным.

Согласно данным финансового отчета АО "Укргаздобыча", за первое полугодие 2024 года компания получила чистую прибыль в размере 12,5 миллиардов гривень, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года

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