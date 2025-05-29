Все остальные "яблочные" операционные системы тоже поменяют свое название.

Компания Apple запланировала провести самое масштабное переименование всех своих операционных систем, представив на WWDC 2025 в июне iOS 26 вместо ожидаемой iOS 19. Аналогично будут названы macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

По данным Bloomberg, переход на годовой формат именования призван убрать разброс в версиях, который мог запутать пользователей (iOS 19 и watchOS 12 это большая разница) и подчеркнуть глобальные изменения.

Примечательно, что Apple выбрала в качестве числа не 25, так как сейчас 2025 год. Видимо, в Купертино решили перенять подход автопроизводителей, которые выпускают, например, Toyota Tacoma 2026 в 2025 году.

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Официальная презентация новых ОС состоится уже 9 июня, а сам апдейт выйдет в сентябре. По многочисленным слухам, iOS 19 (26) станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013. Обещают особый "стеклянный" интерфейс, а также кучу новых анимаций.

В этом году апдейт не придет на iPhone XS/XS Max, а также iPhone XR. Все три смартфона вышли в 2018 году – для них iOS 18 станет последним обновлением.

Ранее в этом месяце Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8. Их владельцам стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все телефоны предложат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп.

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