Еще не все страны присоединились к схеме под названием PURL.

Большинство стран НАТО заявили о готовности финансировать схему Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированную президентом США Дональдом Трампом, которая предполагает использование средств союзников для закупки критически необходимого Украине американского оружия.

Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали $2 млрд в четырех отдельных пакетах PURL. Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, собирались завершить согласование пятого пакета. Однако растущая поддержка также ставит в трудное положение тех, кто пока не внес свой вклад, таких как Великобритания и Франция, пишет Politico.

Всего 20 стран НАТО уже пообещали поддержку схемы, сообщил министр обороны Швеции Поль Йонсон. "Теперь есть ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто ещё не взял на себя обязательства, должны это сделать", — добавил он. Сообщается, что полагаться исключительно на те страны, которые уже помогают Украине по этой программе в долгосрочной перспективе "невозможно".

"Справедливое распределение бремени — это то, чего мы все ждали. И, как сегодня многократно говорилось… помощь Украине сегодня — это гарантия безопасности и для нас", — отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

СМИ пишет, что министр обороны США Пит Хегсет ранее скептически относился к американской военной помощи Украине — что отражало позицию Трампа. Однако недавно в Брюсселе он похвалил инициативу PURL, заявив союзникам, что "их постоянные инвестиции и лидерство жизненно важны для того, чтобы помочь Украине защитить себя и положить конец этому конфликту".

Старший дипломат НАТО заявил, что "PURL возможен только при условии, что страны действительно оказывают поддержку". И это давление уже дает свои результаты. Испания, которая вызвала недовольство союзников, отказавшись поддержать поднятие расходов на оборону до 5% ВВП, теперь "оставила дверь открытой" для участия в PURL.

Кроме того, отмечается, что для некоторых стран, таких как Великобритания, проблема "возможно" заключается в бюджете, ведь она уже активно предоставляет военную помощь Украине. А вот для Франции, к примеру, это "скорее политический вопрос", считает старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Эд Арнольд — с учетом исторической нежелания тратить средства на американское оборудование.

Помощь Украине со стороны союзников

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины. Он должен будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Однако в этом вопросе тоже важна общность союзников.

Мы также рассказывали о том, что военная помощь Украине сократилась более чем на половину. Поставки оружия Киеву резко возросли в первой половине 2025 года, но резко угасли уже летом.

