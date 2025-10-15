Военные ассигнования от европейских стран сократились на 57% по сравнению с январем-июнем 2025 года.

По данным берлинского Кильского института, который отслеживает большинство видов помощи Украине, объёмы пожертвований оружия стране резко сократились на 57%. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что немецкие исследователи обнаружили, что поставки оружия Киеву резко возросли в первой половине 2025 года, поскольку Европа пыталась заполнить вакуум, образовавшийся из-за "отступления" Америки.

"Но летом импульс угас. Военные ассигнования от европейских стран сократились на 57% по сравнению с январем-июнем 2025 года", - заявили в Институте.

Журналисты считают, что главная причина этого - летние каникулы.

Отмечается, что эти цифры противоречат заявлениям Великобритании об отправке 85 000 беспилотников за шесть месяцев - более 470 в день.

Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания инвестировала около 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников на Украину. Он сказал, что поставки включают "десятки тысяч беспилотников ближнего радиуса действия с видом от первого лица, которые имеют решающее значение для поддержки линии фронта Украины".

Важно, что это происходит на фоне подготовки союзников к введению новых санкций против России, направленных против её нефтегазовой отрасли. Один из чиновников заявил, что это "силовой шаг в целях оказания экономического давления", который будет включать в себя наступление на страны, покупающие российскую нефть и газ. Также союзники в ближайшие дни смогут договориться об использовании российских активов для финансирования обороны Украины.

Источник настаивал на том, что деньги Москвы будут изъяты и переданы напрямую Киеву. Однако, по его словам, Великобритания, Франция и Германия поддержали "креативную идею", которая предполагает использование 170 миллиардов евро замороженных российских государственных активов для обеспечения кредита для Украины.

Швеция, Эстония и Финляндия обязались увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины, однако такие страны, как Испания, Франция и Великобритания, раскритиковали за то, что они воздерживаются от этого.

