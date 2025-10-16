Однако США ждут поддержки со стороны европейских союзников.

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 17 октября.

Американский лидер, ранее утверждавший, что Зеленский "не владеет козырями" для военной победы, все чаще теряет терпение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а его предложение о смене подхода к войне в Украине стало заметным изменением позиции, пишет The Telegraph.

Эта риторика прозвучала и у министра обороны США Пита Хегсета, который на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что США готовы поддержать Киев "таким образом, как это могут только Соединённые Штаты", если Россия продолжит уклоняться от мирных переговоров.

СМИ пишет, что обсуждения в Брюсселе были сосредоточены на возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk и финансировании вооруженного сопротивления страны под конец четвертого года полномасштабной войны.

"Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — "тарифа на российскую нефть" для Китая или "тарифа победы Украины" на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами", — заявил Бессент журналистам.

Сообщается, что, согласно стратегии, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства направят на вооружение украинской армии. План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.

Журналисты отмечают, что ранее идея ввести санкции против Китая за закупку российской нефти сталкивалась с сопротивлением европейских правительств. И, хотя НАТО назвал Пекин "ключевым пособником" войны России, многие страны альянса, включая Великобританию, отказались считать Китай врагом.

Вооружение для Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил союзникам, что для финансирования еще одного года сопротивления в 2026 году Украине потребуется 120 млрд долларов. На встрече в штаб-квартире НАТО, которую сопредседательствовала Великобритания, обсуждалось, как собрать половину этой суммы, которую, по словам Шмыгаля, должны предоставить союзники Киева.

Второй "важной темой" стали поставки дальнобойных ракет. "Их название всем известно", добавил он. СМИ пишет, что европейские источники в НАТО заявили, что поддерживают шаг передачи ракет Tomahawk Украине, который даст стране возможность наносить удары по российским целям далеко за линией фронта, но признают, что решение полностью зависит от президента США. Шмыгаль отметил, что такое решение не может быть принято на встрече министров обороны НАТО и должно быть утверждено лично Трампом и Зеленским.

Если Трамп согласится, европейским странам, вероятно, придется оплатить поставки и обучение через программу НАТО Purl, по которой американское оружие передается Украине за счет европейских правительств.

Поддержка союзников - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военная помощь Украине сократилась более чем на половину. Поставки оружия Киеву резко возросли в первой половине 2025 года, поскольку Европа пыталась заполнить вакуум, образовавшийся из-за "отступления" Америки. Но летом "импульс угас"...

Кроме того, мы рассказывали, что, по словам Хегсета, США заставят Россию дорого заплатить, если она не прекратит войну против Украины. "Если нам придется осуществить этот шаг, Министерство войны США готово будет выполнить свою часть тем способом, которым только США могут это сделать", - подчеркнул он.

