Больше всего голосов избиратели отдали проевропейской партии действующего президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность".

На парламентских выборах в Молдове, которые состоялись в воскресенье, 28 сентября, лидирует правящая проевропейская партия "Действие и Солидарность" президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Согласно обновленным данным, ЦИК уже обработала 97,93% данных с избирательных участков и результаты следующие:

PAS - 49,54%;

Патриотический блок - 24,57%;

блок "Альтернатива" - 8,07%;

"Демократия дома" - 6,25;

"Наша партия" - 5,66%.

Примечательно, что остальные политические партии не превышают 1%, поэтому в парламент они не смогут пройти.

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что поступали сообщения о фейковых "заминированиях" зарубежных участков для голосования.

"Предупреждения о бомбах начались именно так, как предупреждала власть, что это произойдет в рамках вмешательства РФ в избирательный процесс в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что подобные случаи зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме и Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США, штат Северная Каролина) и Аликанте (Испания). В ведомстве отметили, что государственные институты были готовы к такому развитию событий, поэтому установили "четкие процедуры" и сотрудничают с партнерами из других государств, чтобы избирательный процесс там не пострадал.

Выборы в Молдове: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил об их победе на парламентских выборах еще до объявления официальных данных ЦИК. Додон сразу же сообщил, что в столице Молдовы в понедельник, 29 сентября, в 12:00 они будут проводить "мирный протест", чтобы "защитить победу" и призывают людей выйти на улицы. Он подчеркнул, что очевидно, что на парламентских выборах победу одержит оппозиция.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что в начале полномасштабного российского военного вторжения "несколько выстрелов" прозвучали и со стороны самопровозглашенного Приднестровья. Сейчас, по словам Зеленского, люди, которые руководят самопровозглашенным Приднестровьем, ведут себя тихо из-за страха перед Украиной. Он пояснил, что они от Украины получили соответствующие сигналы и лично предупреждение от него.

