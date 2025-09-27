По словам президента, сепаратисты затихли после того, как получили предупреждение из Киева.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину "несколько выстрелов" прозвучали и со стороны самопровозглашенного Приднестровья. Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

По его словам, люди, которые руководят самопровозглашенным Приднестровьем, ведут себя тихо из-за страха перед Украиной.

"Потому что сигналы в начале войны от нас получили. Там, с этой территории, было несколько выстрелов. Они получили от нас хорошее такое предупреждение, от меня лично, и поэтому они там тихие", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент Украины предупредил, что власти Приднестровья могут снова стать "громкими", если на завтрашних выборах в Молдове победят пророссийские силы.

Ситуация в Приднестровье: последние новости

Как писал УНИАН, в начале лета в правительстве Молдовы заявляли, что Россия хочет разместить в Приднестровье 10-тысячный военный контингент. Однако для реализации этих планов Москве надо установить политический контроль над остальной частью Молдовы. Например, на ближайших выборах.

Также мы писали, что президент Молдовы Майя Санду отрицает, что Киев предлагал Кишиневу силой решить проблему Приднестровья. По ее словам, такие идеи звучали от неофициальных лиц в прессе, но официальные украинские лица такого никогда не предлагали.

