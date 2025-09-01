По словам премьер-министра Индии, разговоры с российским диктатором всегда являются "глубокими".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал фотографию, на которой он вместе с российским диктатором Владимиром Путиным едет в автомобиле на двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, передает Sky News.

"После завершения работы на саммите ШОС президент Путин и я вместе поехали на место проведения нашей двусторонней встречи. Разговоры с ним всегда глубокие", - написал он на своей странице в соцсети X.

Индия и война в Украине - последние новости

Известно, что Индия под руководством Моди продолжает покупать российскую нефть в течение всего полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этом году президент США Дональд Трамп пытался давить на Индию и другие страны, чтобы они сократили импорт нефти с помощью пошлин.

В то же время 30 августа во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил свою поддержку мирного урегулирования по прекращению войны в Украине. Тогда украинский лидер выразил надежду, что эта идея будет услышана на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Также в официальном заявлении офиса Моди сообщили, что президент Украины поддерживает взгляд премьер-министра Индии относительно последних событий, которые связаны с Украиной. Кроме того, Моди заверил, что поддерживает усилия, направленные на скорейшее прекращение огня.

