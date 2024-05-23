Рссийские следователи предлагают подозреваемым снять с себя все обвинения до суда, если они согласятся отслужить в армии на войне в Украине.

Россия вводит новые стратегии в мобилизации. Теперь при расследовании дела подозреваемым предлагают снять с себя все обвинения до суда, если они согласятся отслужить в армии на войне в Украине, пишет Financial Times.

Ранее десятки тысяч осужденных преступников были отправлены на фронт под обещание амнистии по возвращении. А в марте власти РФ приняли закон, согласно которому подозреваемым по уголовным делам будет предложена аналогичная сделка.

Как рассказывает российский адвокат по уголовным делам Роман Кондауров, на следователей возложили обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым их права - и, по сути, вербовать их. По словам Кондаурова, подозреваемым теперь предлагают "разъяснительный" документ с возможностью записаться в армию. Следователи "фактически стали военкомами".

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В то же время, по словам человека, близкого к российскому оборонному ведомству, для того, чтобы Москва сохранила свое превосходство на поле боя, ей, возможно, вскоре придется выйти за рамки своих креативных стратегий вербовки, и к концу этого года или в начале следующего новая волна частичной мобилизации станет неизбежной.

По словам источника, пока Кремль будет избегать очередной волны мобилизации, значительное российское наступление этим летом будет невозможно.

"Российские власти, по крайней мере пока, готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы оградить от войны остальную часть общества", - сказал он.

Некоторые регионы России уже испытывают трудности с выполнением квот на призыв. В сибирском городе Красноярске один из членов совета сказал, что город в основном отправляет на войну "алкоголиков, бездомных, злоупотребляющих алкоголем и осужденных". Другой член совета ответил, что город применяет новые подходы и "начинает работать с коллекторами", чтобы привлечь больше людей в армию в обмен на облегчение долгового бремени.

Мобилизация в России - что известно

В сентябре 2023 года Путин подписал приказ о призыве 130 тысяч человек, а весной прошлого года Россия планировала мобилизовать 147 тысяч человек. При этом сообщается, что Россия ежемесячно пополняет ряды своих вооруженных сил около 30 тысяч человек.

31 марта стало известно, что Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании, которая продлится с 1 апреля по 15 июля.

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