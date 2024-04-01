Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, планируется призвать 150 тысяч человек.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании.

Как говорится в документе, призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 150 тысяч человек - это наибольшее количество призывников за последние 8 лет. Продолжительность службы составит один год.

С 1 января, согласно новым правилам, в России призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхняя граница призывного возраста ограничивалась 27 годами. Россияне, которым 27 лет исполнилось до конца декабря прошлого года, призываться не будут.

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Также в Генштабе РФ утверждали, что военнослужащие срочной службы в зону боевых действий с Украиной призываться не будут, хотя ранее сообщалось о случаях, когда некоторые призывники были отправлены на фронт якобы по ошибке.

Мобилизация в России

Россия ежемесячно пополняет ряды своих вооруженных сил около 30 тыс. человек. Этой живой силой российские оккупационные войска восполняют свои потери и формируют резервные полки.

При этом, как отмечали в ГУР, рекрутинговая камапния уже отстает от графика и без новой волны публичной мобилизации после "выборов" Путина российскому режиму обойтись будет трудно.

В сентябре прошлого года Путин подписал приказ о призыве 130 000 человек, а весной прошлого года Россия планировала мобилизовать 147 000 человек.

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