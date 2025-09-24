Эксперт отметил, что те силы РФ, которые находятся в непризнанном Приднестровье, существенной угрозы не представляют.

Сейчас у России нет никакой возможности перебросить свои войска в Молдову. Такое заявление сделал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Во-первых, этого не позволит сама Молдова. Во-вторых, в Молдову россиянам еще надо как-то добраться, пояснил Дикий в эфире телеканала "Киев24".

"А это надо [лететь] или через воздушное пространство Румынии, или через воздушное пространство Украины. Поэтому сейчас это абсолютно исключено", – подчеркнул он.

"Их не хватит на то, чтобы нас атаковать. Скажем так, те силы все время дрожат в ожидании того, что в какой-то момент мы зайдем и их зачистим. Они очень хорошо знают, что никаких шансов даже просто сопротивляться у них там нет", – объяснил он.

Дикий добавил, что Украина уважает суверенитет Молдовы, а власти соседней страны не делали соответствующего запроса.

"Хотя технически мы могли бы это сделать очень легко", – констатировал он.

Президент Молдовы заговорила о новой угрозе для Украины

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может стать плацдармом для вторжения РФ в Одесскую область. По словам политика, Россия тратит немалые суммы на то, чтобы подкупить избирателей на предстоящих выборах, которые должны состояться уже 28 сентября.

Она акцентировала, что если Россия получит контроль над властью в стране, последствия будут опасными для всего региона.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться", – добавила Санду.

